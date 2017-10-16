Тула, 16 октября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Тульская область планирует продолжить участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» — работа над формированием программы до 2022 года уже ведется. 16 октября журналистам региональных СМИ в рамках пресс-тура продемонстрировали объекты, уже приведенные в порядок в рамках программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Благоустроенный двор

В пресс-туре приняли участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, врио директора государственного казенного учреждения Тульской области «Жилкомреформа» Наталья Аникина, директор муниципального учреждения «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев.

В рамках тура журналисты посетили три дворовые территории в Туле и сквер около областной больницы. Местные жители и активисты отметили, что для их территорий, которые ранее не благоустраивались десятки лет, с помощью проекта удалось многое. Установлены современные детские игровые площадки, заасфальтированы проезжая часть и тротуары, проведено озеленение и установлены системы видеонаблюдения.

Помимо Тулы, участие в проекте принимают еще восемь крупнейших моногородов и поселений региона. Всего на благоустройство объектов в этом году выделено 536,886 млн рублей, более 250 млн из них — федеральные средства, остальная часть финансируется из областного и муниципальных бюджетов.

Перечень объектов обсуждался на общественных слушаниях — на этот год в список вошли 206 дворовых территорий, 31 общественная территория, два парка. Работы завершены на две трети, а полностью их выполнить планируется до 1 ноября. Работы по благоустройству парков в Богородицке и Ефремове планируется завершить к середине ноября. Приемка осуществляется при непосредственном участии жителей, администрации, общественных организаций.

«Проект определен главой государства как приоритетный. Его реализация в Тульской области находится на контроле губернатора. Наша задача — с помощью этого проекта сделать городские пространства более комфортными для жителей», — сказал Сергей Егоров.

Также заместитель губернатора заявил, что Тульская область и дальше планирует участвовать в проекте «Формирование комфортной городской среды», работа над формированием программы до 2022 года уже ведется.