Москва, 16 октября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье к концу недели ожидаются заморозки, сообщает 16 октября Гидрометцентр России.

jill111 Заморозки

По данным метеорологов, первая половина текущей недели будет сопровождаться ветреной погодой с порывами до 18 м/с.

В ночь на 20 октября отметки термометров могут дойти до — 1 градуса Цельсия. С16 по 18 октября температура воздуха будет держаться в пределах +8 градусов Цельсия, а из-за атлантического воздуха не исключено даже потепление до +12 градусов Цельсия, при этом ожидаются дожди и усиление ветра.

С 19 октября температура воздуха начнет падать. Синоптики отмечают, что эти температурные показатели вполне соответствуют климатическим нормативам средней полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг сообщения СМИ о скором выпадении первого снега в Подмосковье.