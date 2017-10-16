Ярославль, 16 октября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославской области директор одного из интернатов для детей с особенностями развития заставила несовершеннолетних выпить их собственную мочу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Трое шестнадцатилетних учеников дома-интерната помочились в бак с питьевой водой. Педагоги про это узнали и отвели провинившихся к директору.

В качестве наказания за нарушение дисциплины руководитель детской организации вызвала подростков в свой кабинет, принудила их в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, что дети и сделали.

«Мы провели проверку, и этот вопиющий случай подтвердился. Очень хочется увидеть оценку действий педагога со стороны департамента образования. Как бы ни провинились дети, но с ними надо поступать в рамках правового поля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка Ярославской области Михаил Крупин.

Уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области направлены материалы проверки в областной департамент образования как учредителя образовательной организации для принятия кадрового решения, а также в прокуратуру Ярославской области для проверки и принятия мер прокурорского реагирования.