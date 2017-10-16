Ярославль, 16 октября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Ярославский конно-спортивный клуб «Кентавр», организаторы которого фактически на голом энтузиазме работают с детьми-инвалидами, просит поддержки у неравнодушных людей, сообщает ИА REGNUM.

Фото со страницы клуба «ВКонтакте» Занятия в КСК «Кентавр»

Конно-спортивный клуб «Кентавр» — автономная некоммерческая организация Ярославской области. Основной ее вид деятельности — это работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь им помогают утвердиться в обществе и жить полноценной жизнью с помощью занятий иппотерапией, паралимпийским конным спортом и адаптивной верховой ездой. Благодаря многолетнему опыту работы КСК «Кентавр» помог большому количеству людей с инвалидностью поверить в себя и в свои силы. В настоящее время в клуб приходят более пятидесяти «особенных» всадников — детей и взрослых с различными диагнозами (дцп, аутизм, умственная отсталость, синдром Дауна, повреждения опорно-двигательного аппарата). Преодолевая многочисленные трудности, одерживая победу прежде всего над самим собой, воспитанники КСК «Кентавр» упорно движутся по пути освоения навыков верховой езды, управления своим телом, вниманием, обретают волю к жизни.

«Мы начинаем с азов: учим сидеть прямо и держать равновесие, смотреть вперед, держать повод, управлять лошадью на шагу. Верховая езда дарит здоровье душе и телу, вырабатывает у человека чувство равновесия, координацию движений, укрепляет мышцы спины, выправляет осанку, учит терпимости и решительности, умению контролировать ситуацию и быстро принимать решения. А также способствует укреплению психологического здоровья, повышает концентрацию внимания, собранность и ответственность, особенно у деток с ограниченными возможностями здоровья» — рассказывает директор и тренер клуба Светлана Смурыгина. Для более эффективной социализации клубом реализуются инклюзивные творческие проекты, ставятся конные спектакли, проводятся фестивали, игровые программы и спортивные праздники.

Деятельность конно-спортивного клуба «Кентавр» реализуется командой энтузиастов-профессионалов в сфере адаптивного конного спорта и инклюзивного образования, а также силами волонтеров — детей, студентов, родителей, педагогов.

Конечно, столь благое дело необходимо всячески поддерживать. Поэтому КСК «Кентавр», дети и их родители очень просят меценатов и спонсоров о помощи. Чтобы расти и развиваться, сделать действительно доступной и системной реабилитацию средствами иппотерапии, необходимо устойчивое финансирование. Одним из вариантов участия в поддержке деятельности «Кентавра» может стать «шефство» над иппотерпевтической лошадью — финансовое участие в её содержании. Сейчас в клубе пять лошадей, каждая из которых вносит свой вклад в реабилитационную работу.

Можно взять «шефство», например, над Храпушкой, или доктором Дусей, как ее называют. Храпушка — ее полное имя, так объявляют эту лошадь на соревнованиях. Но десятки детей в возрасте от двух лет и старше, приходящие в КСК «Кентавр» на занятия иппотерапией, знают эту лошадь как Дусю, Дусеньку. Знают и любят ее за спокойный и терпеливый нрав, большую теплую спину и мягкий шаг, а также за бездонные космические глаза и нежные теплые губы, которыми Дуся аккуратно берет с ладошки малыша кусочек морковки после занятий. Дуся — самая заслуженная иппотерапевтическая лошадь клуба, в этом году ей исполняется уже 25 лет.

У девочки Юли — тяжелая форма ДЦП, но она не сдается и работает над собой. А помогают ей в этом добрая и терпеливая Храпушка и тренер-иппотерапевт Светлана Смурыгина. Каждую неделю в любую погоду мама привозит Юлю в КСК «Кентавр», где девочка пересаживается из коляски на спину лошади и происходит невероятное — она «ходит» Ее ногами становятся ноги Храпушки. Благодаря движениям лошади, упражнениям на координацию, расслабление и равновесие в состоянии ребенка происходят положительные сдвиги.

Конечно же, и Юля, и десятки других ребят надеются, что «Кентавр» будет существовать и дальше и помогать им вести полноценную жизнь.