Чебоксары, 16 октября, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Ситуация в муниципальном унитарном предприятии «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) подошла к критической точке. Долги достигают 200 млн рублей, в результате на предприятии оптимизируют расходы, сокращают людей и снижают число рейсов, которые заменяют маршрутками. Пока энергетики требуют долги через суд и требуют ввести процедуру банкротства, ЧТУ подаёт иск на Минфин Чувашии о взыскании более 187 млн рублей за перевозку льготников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Как будут сокращаются рейсы

Сегодня, 16 октября, на планёрке в мэрии Чебоксар были рассмотрены мерах по урегулированию ситуации в троллейбусном управлении. По данным руководства ЧТУ, на 10 октября долги предприятия составляют 188,9 млн рублей. Из них 165,9 млн рублей долгов образовалось передАО «Чувашская энергосбытовая компания» за электрическую энергию. В пенсионный фонд и ФОМС предприятие задолжало 19,9 млн рублей, поставщикам запасных частей — 1,8 млн рублей, за аренду земли — 1,3 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября ЧЭСК подала судебный иск о банкротстве троллейбусного предприятия, ссылаясь на 157 646 023,72 рублей долга. Судебное заседание назначено на 22 ноября.

«Кроме того, энергосбытовая компания инициирует процедуру ограничения режима потребления электроэнергии в отношении объектов предприятия, в частности по депо №1. Решение по данному вопросу будет рассматриваться 19 октября 2017 года в Первом Арбитражном апелляционном суде во Владимире. С целью недопущения банкротства и остановки работы депо №1 из-за отключения электроэнергии по поручению администрации принято решение оптимизировать деятельность предприятия. В связи с этим разработаны мероприятия по сокращению затрат и увеличению выручки», — поясняет директор ЧТУ Александр Каныгин.

В результате планируется сократить ежемесячные расходы на 7,3 млн рублей, а годовой убыток сократить до 84 млн рублей. Под оптимизацию попадают ночные рейсы, что позволит сэкономить более 2 млн рублей в месяц: теперь последние рейсы троллейбусов будут выходить не в 23:00, а в 22:00. С октября уже сокращено более 153 рейсов в рабочие дни, в субботу — 129 рейсов, в воскресенье — 130.

Cap.ru Оптимизация затрат

Отметим, это не первое сокращение рейсов в 2017 году. В марте в будние дни было отменено 37 рейсов, в выходные дни — 40 рейсов. В мэрии приводили расчёты: один час работы троллейбуса обходится в 1 тыс. рублей, предпринимаемые меры позволят предприятию сэкономить около 14 млн рублей в год. Кроме того, введена транспортная карта, которая позволяет гражданам экономить на поездках.

Также будет сокращён штат предприятия на 129 человек, из них 105 рабочих. Всего на предприятии трудятся около 2 тыс. человек. Кроме того, из состава ЧТУ выводятся непрофильные объекты: санаторий-профилакторий «Березка» и столовая. По оценку руководства ЧТУ, это «даст экономический эффект в размере 1,2 млн рублей в месяц».

Cap.ru Сокращение штата

«В целях погашении задолженности 26 июля 2017 года предприятием подано исковое заявление в Арбитражный суд Чувашской Республики о взыскании с Министерства финансов выпадающих доходов от перевозки льготной категории граждан на общую сумму 187 146 тыс. рублей за 2014−2015 годы. Два заседания суда состоялись, очередное заседание назначено на 16 октября», — отметил Каныгин.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков отметил, что оптимизация деятельности троллейбусного управления — вынужденная и временная мера. При этом жители города не должны чувствовать неудобств: пробел в движение троллейбусов восполняется за счет автобусов малой и средней вместимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чебоксарское троллейбусное управление» осуществляет перевозку по 18 маршрутам, подвижной состав включает 265 троллейбусов. Предприятие на сегодняшний день осуществляет 61,8% перевозок пассажиров города. За 8 месяцев 2017 года перевезено 41 млн человек. На предприятии работают около 2 тыс. человек. В 2017 году из бюджета Чебоксар выделено почти 25 млн рублей на погашение долгов за электроэнергию.

Напомним, в Чебоксарах планируют провести транспортную реформу. С 1 июля 2018 года предусмотрена отмена 21 муниципального маршрута и изменение схем движения 15 маршрутов. Проектом документа также предлагается снизить уровень дублирования городских маршрутов с 28 до 19 в центральной части города, довести до 36% долю автобусов средней и большой вместимости, обновить на треть подвижной состав.

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