Звенигород, Московская область, 17 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Учительница Луцинской школы Полина Родионовна Шмакова более шестидесяти лет ведет уроки в школе. Ее очень любят дети, с глубоким уважением относятся родители, тоже когда-то бывшие её учениками.

Советская школа

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru