Севастополь, 16 октября, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Главный финансист правительства Севастополя Владимир Штоп сообщил о риске неисполнения годового плана федеральной программы социально-экономического развития. Об этом он заявил 16 октября в докладе о кассовом исполнении бюджета по итогам девяти месяцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«На 1 октября освоение по ФЦП составляет 463 млн рублей — это чуть больше 5% от годового плана. Учитывая результаты исполнения кассового плана главными распорядителями средств, возникает риск неполного освоения средств бюджета города на текущий финансовый год», — заявил Штоп.

Он пояснил, что три департамента правительства, курирующие объекты ФЦП, планируют уложиться в показатели и освоить средства в четвертом квартале. Так, департамент капитального строительства прогнозирует к 1 ноября освоить 29%, а к январю — 84,5%.

«Неполное освоение прогнозируется по объекту Севастопольской больницы скорой медицинской помощи (объем финансирования 560 млн рублей — прим. ИА REGNUM ) в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по госконтракту», — дополнил финансист.

Вице-губернатор Илья Пономарев сообщил, что практически на все средства ФЦП, а это 8,7 млрд рублей, заключены госконтракты, но подводят исполнители работ.

На 2017 год федеральной целевой программой социально-экономического развития Севастополя в основном запланированы проектные работы (ПИРы), строительство по которым начнется в будущем году. Самые емкие проектные работы этого года — канализационно-очистные сооружения КОС «Южные» и автомагистраль в Камышовой бухте.

При этом не раз в течение года указывалось на отставание в строительных работах, в частности, трех детских садов, из-за сложностей с подрядными организациями. Возникли проблемы во взаимодействии с подрядчиком, выполняющим реконструкцию парка Победы (сумма контракта составляет один миллиард рублей). За срыв этапа работ компания оштрафована на 1,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, вопреки стараниям федерального центра, Севастополь отстает в реализации программы. Минэкономразвития несколько раз корректировало севастопольскую часть ФЦП и перераспределяло финансирование с тем, чтобы минимизировать риски неосвоения средств.

«Осваивать средства в полном объеме пока не получается ввиду того, что само проектирование по срокам и результатам трудно прогнозируемо из-за вопросов с землей или присоединением», — констатировал в сентябре замминистра Сергей Назаров.

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