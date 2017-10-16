Женева, Швейцария, 16 октября, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Женеве началaсь встреча президента Армении Сержа Саргсяна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевеым, на которой присутствуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян в своем микроблоге в Twitter.

twitter.com/spokesman_am Переговоры в Женеве

Встреча проходит в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевском офисе ООН и других международных организациях.

Как сообщает пресс-служба главы Армении, на встрече присутствуют министры иностранных дел двух государств: Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров.

twitter.com/spokesman_am

Уточняется, что по завершении встречи запланирована беседа Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева тет-а-тет.

Последняя встреча глав Армении и Азербайджана состоялась в июне 2016 года в Санкт-Петербурге. Ранее в мае того же года аналогичная встреча состоялась в Вене.