Путин: Теракт в Сомали — чудовищное преступление
Москва, 16 октября, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с терактом, произошедшим 14 октября в Могадишо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан, — говорится в телеграмме российского лидера. — Поддерживаем усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший в истории Сомали теракт произошел 14 октября. Взрывное устройство находилось в грузовике.
По последним данным, в результате взрыва погибли более 300 человек, еще более 300 получили ранения.
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