Рим, 16 октября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. «Европейская система управления мигрантами — криминальна. Европа несет ответственность за настоящий геноцид», — заявил мэр города Палермо Леолука Орландо в интервью каналу Sky 15 октября.

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В частности, мэр заявил, что он не принимает различия между экономическими мигрантами и лицами, ищущими убежища, в соответствии с законодательством Европа признает право на убежище сирийцам, но затем не создает им условий, чтобы добраться до Европы. Это заставляет их продавать себя контрабандистам, когда они, по словам мэра Палермо, могли бы путешествовать в бизнес классе и приземляться в Лондоне, в Берлине или Амстердаме.

«Развратный и криминальный процесс смеси геноцида и бизнеса продолжается», — добавил Орландо.

«Европа иногда просыпается от сна и видит то, что происходит, что это настоящая резня невинных людей. Результат европейской системы поощрения организованной преступности. Теперь прибыли украинцы, русские на яхтах и парусниках, и бизнес продолжается».

По словам мэра Палермо, финансирование диктаторов, вчера в Турции, сегодня в Ливии, вызывает лишь дополнительный стимул к уголовному делу. Орландо пообещал представить заявление прокурору Палермо, против этого «позорного рынка, который касается европейских государств и Европейского союза».

«Этот геноцид заставит нас стыдиться быть европейцами», — подчеркнул глава города.

Согласно данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 1 по 30 сентября в Италию прибыли 104 949 беженцев. В ходе последних спасательных операций 12 и 13 октября были спасены около 1200 беженцев у берегов Ливии, в пятницу 13 октября в порт Палермо прибыл корабль со спасенными 240 несовершеннолетними беженцами на борту, среди которых 178 без сопровождения.