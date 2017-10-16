Иваново, 16 октября, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в Москве провел переговоры с представителями ряда ведущих мировых компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 октября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области Станислав Воскресенский провел в Москве переговоры с руководителями ряда ведущих мировых компаний

Станислав Воскресенский принял участие в мероприятиях в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Пленарное заседание совета проведет в Москве председатель правительства РФ, председатель Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ Дмитрий Медведев. Заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России проводится раз в год: ежегодно в октябре главы ведущих мировых компаний прибывают на встречу с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Главными задачами совета, созданного в 1994 году, являются содействие привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации и улучшение инвестиционного климата для иностранных инвесторов.

В этот раз в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям состоялась встреча представителей губернаторского корпуса России с главами ведущих мировых корпораций. Встреча прошла в формате делового завтрака под руководством первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова.

Станислав Воскресенский сообщил на деловом завтраке о планах по развитию инвестиционного потенциала в Ивановской области.

«Мы провели переговоры с руководством компаний OLAM, Мицуи и EY. Обсудили перспективы инвестирования и создания производств на территории Ивановской области», — сообщил по итогам мероприятия Станислав Воскресенский.

На данный момент в состав Консультативного совета по иностранным инвестициям в России входят руководители 54 крупнейших иностранных компаний из 18 зарубежных стран. Всего за более чем 20-летнюю историю в работе Консультативного совета принимали участие свыше 60 иностранных компаний и банков, которыми в российскую экономику было привлечено свыше 160 млрд долларов США и создано более 225 тысяч рабочих мест. Члены Консультативного совета активно сотрудничают с федеральными органами власти и органами власти регионов России по реализации приоритетных направлений работы совета.