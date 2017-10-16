Барнаул, 16 октября, 2017, 13:57 — ИА Регнум. Алтайские депутаты поддерживают введение запрета на коммерческую деятельность с использованием экзотических животных, где предполагается непосредственный контакт: контактные зоопарки и частные лица, предлагающие сфотографироваться с животными на людных улицах города и в торговых центрах. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с официальными итогами заседания рабочей группы в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС), где обсуждался данный вопрос, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кошачья преданность

Правда, в отличие от волгоградских парламентариев, которые в сентябре 2017 года выразили серьезную обеспокоенность жестоким обращением с животными в таких зоопарках, на Алтае сделали акцент на вреде для населения. В частности, представители Управления ветеринарии Алтайского края рассказали, что ежемесячно к ним поступает не менее пяти обращений по поводу укушенных животными.

«При этом по факту оказывается непросто узнать, откуда такое животное попало в регион, и есть ли у него какие-либо заболевания и прививки», — пояснили ветеринары.

Вместе с тем председатель профильного комитета по правовой политике Андрей Осипов полагает, что ничего не помешает включить запрещающую норму в краевой закон «О содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края»(он уже прошёл первое чтение), несмотря на то, что в настоящее время в Государственной Думе РФ на рассмотрении находится аналогичный законопроект.

Напомним, в июле 2017 года депутаты Госдумы обратились к губернаторам регионов с просьбой предпринять меры по предотвращению случаев жестокого обращения с животными. Тогда же глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») указала на «запущенность и неурегулированность многих норм», например, цирков, дельфинариев нет ни в одном законе страны, отсутствуют нормы, касающиеся контактных зоопарков.

«Важный момент, о котором мы думаем, разрабатывая этот закон, — это, помимо его основной задачи, привлечение внимания общественности, пробуждение самосознания у людей. Надеюсь, итоговый документ позволит нам навести порядок не только в обращении хозяев с домашними питомцами, но и позволит сократить численность оставленных животных», — отметил алтайский депутат Андрей Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на остроту проблемы и указание на это обстоятельство президента РФ Владимира Путина, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» до сих пор не принят.

В том, что обращение с животными в контактных зоопарках самым негативным образом сказывается на формировании внутреннего мира детей, на отношении к природе, уверен и председатель профильного комитета в Волгоградской областной думе Александр Осипов.