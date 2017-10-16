Россия ищет баланс интересов, Украину крушит уголь из США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Несмотря на русофобию Запада: Москва готова к честному взаимодействию;
- В погоне за теплом: американский уголь «устроил» погром в Одесском порту;
- Штраф за отказ: британский офис Telegram наказан рублём;
- Персональная ответственность: чем может обернуться подделка финансовой отчетности;
- Добровольно-принудительно: нижегородским чиновникам грозят отставки.