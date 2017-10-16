Инновационный центр «Сколково», Московская область, 16 октября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Устанавливать беспошлинный порог интернет-торговли в ЕАЭС ниже €200 не надо, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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«По моим ощущениям, ниже (€)200 снижать (беспошлинный порог торговли в ЕАЭС) не надо. При этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозировал. Лучше в рамках ЕврАзЭС (так Дворкович называет ЕАЭС — ИА REGNUM ). Это идеально, если все одновременно (установят планку)», — сказал Дворкович в кулуарах форума «Открытые инновации».

Он напомнил, что в Белоруссии беспошлинный порог составляет €22, в Казахстане — €500.

Вице-премьер призвал «найти золотую середину, скоординировать действия».