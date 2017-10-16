Сочи, Краснодарский край, 16 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Совет при президенте РФ по правам человека передал в администрацию президента РФ проект концепции административной и уголовной амнистии по случаю столетия русской революции. Об этом журналистам сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Революция

По его словам, речь идет об амнистии в честь революции 1917 года, которая началась в феврале 1917 года и закончилась в начале 1918 года разгоном Учредительного собрания, таки образом, уточнил он, речь идет не об Октябрьской революции.

Амнистия, по словам Федотова, будет менее масштабной, чем предыдущая, тем не менее под нее подпадут тысячи граждан.

«Мы предлагаем сделать ее не только уголовной, как обычно — у нас уголовная амнистия объявляется примерно один раз в два-три года, но и административной, как это бывало в России и в XIX веке, и в советское время», — отметил глава СПЧ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции. Амнистию, согласно документу, предлагается распространить на несовершеннолетних, лиц, совершивших преступления до 18-и лет, имеющих несовершеннолетних детей женщин, беременных, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности.