Астрахань, 16 октября, 2017, 11:59 — ИА Регнум. В Астрахани далеко не все детские площадки отвечают требованиям безопасности. Так, на давно не ремонтируемые качели-карусели пожаловались жители улицы Красная Набережная.

Onf.ru Горка на детской площадке

По словам горожан, ближайшая детская площадка находится в Морском садике, но и её состояние давно оставляет желать лучшего, пишет астраханский новостной портал «КаспийИнфо». Место для игры детей здесь было оборудовано девять лет назад, но с тех пор никакого ремонта не проводилось. В настоящее время прорезиненное покрытие облезло, недавно увезли сломавшиеся качели.

Ремонтировать такие объекты, как уточнили в городском управлении по коммунальному хозяйству и благоустройству, должно МБОУ «Зеленый город». В настоящее время ремонтные работы детских игровых площадок, как заверили чиновники, проводятся на территориях бульвара Победы и сквера им. 60 лет Сталинградской битвы, а также Морского сада.

Напомним, в середине лета мониторинг состояния детских игровых и спортивных площадок в Астрахани, Ахтубинске и Харабали провели местные общественники. Всего было осмотрено более 40 объектов, состояние большинства которых эксперты ОНФ оценили как хорошее, соответствующее требованиям ГОСТа.

«Есть и образцовые площадки со специальным безопасным покрытием и большим количеством приспособлений: турников, горок, лестниц, качелей. Но имеется и ряд негативных примеров», — отметил член регионального штаба Народного фронта Максим Бодня.

В частности, речь шла о площадке в городском парке Астрахани «Братский сад».

«К ней, видимо, давно не подходили. Что сразу бросается в глаза — огромная дыра в бетоне на спуске с горки. Она очень опасна», — подчеркнула член регионального штаба ОНФ в Астраханской области Екатерина Генералова.

По информации мэрии Астрахани, в настоящее время в городе ведётся комплексное благоустройство в рамках реализации федерального проекта «Городская среда». Так, в 2017 году в план-график вошли 11 дворовых территорий, каждая из которых охватывает несколько многоквартиных домов. Здесь планируется не только отремонтировать проезжую часть и тротуары, но и установить малые архитектурные формы, оборудовать спортивные и детские площадки. Работы планируется завершить до конца ноября. Отметим, что это долгосрочный проект, рассчитанный до 2022 года включительно. Уже идет формирование планов на ближайшие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года региональная прокуратура заявляла о проблеме с нехваткой мест для игр и отдыха для детей в городе Камызяке Астраханской области. Местные власти учёта детских площадок не вели, сведений о том, где они расположены, в мэрии города не оказалось. Как выяснилось, в некоторых дворах таких площадок нет вообще, а большинство из имеющихся в городе игровых объектов нуждается в ремонте или демонтаже, некоторые захламлены бытовыми отходами и заросли травой.