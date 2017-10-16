Рязань, 16 октября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Рязани в трети домов, где на 2017 год запланирован ремонт в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», работы еще не начинались. Такие данные приводит пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта по итогам рейдов. В дворах, где ремонт все-таки прошел, качество работ оставляет желать лучшего.

Марина Каширская ИА REGNUM Двор

По словам представителя администрации города, задержка ремонта дворов связана с работами на дорогах города. Так, торги на благоустройство дворов проводились в самый разгар ремонтного сезона на автодорогах, подрядчики задействовали свои ресурсы на крупных объектах, поэтому дворы и остались в тени. Сейчас ситуация немного выравнивается — за неделю ремонт начался в 23 дворах, еще в 41 дворе работы начнутся в конце октября. Придется ли говорить о качестве работ, которые пройдут в сезон дождей, не уточняется.

«Признаны представителем администрации и организационные огрехи, которые повлекли кадровые и управленческие решения — из-за просчетов, связанных с организацией работ по благоустройству дворовых территорий, несколько чиновников мэрии уволены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, есть вопросы и к качеству проведенного ремонта. К примеру, активисты сообщили, что большинство замечаний вызвано несоблюдением уклонов при укладке асфальта. Из-за этого во дворах остались лужи. В мэрии пообещали принимать работы тщательно и не переводить подрядчикам деньги, пока те не устранят все нарушения.

Кроме того, активисты ОНФ сообщили, что в 2018 году планка софинансирования ремонта жителями будет снижена с 30% до 10%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Рязанская область получила в рамках проекта почти 201 млн рублей. Из областного бюджета было выделено 56,7 млн рублей. Всего в рамках программы должно быть отремонтировано 304 двора, из них 200 находятся в Рязани.

В мае 2017 года Рязанская область оказалась в числе аутсайдеров рейтинга реализации программы, который был составлен Минстроем.