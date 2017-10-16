Ярославль, 16 октября, 2017, 11:02 — ИА Регнум. На заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике экс-мэр Ярославля, депутат Виктор Волончунас назвал региональную программу капремонта на этот год «заваленной». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.duma.yar.ru Заседание комитета

Основная дискуссия развернулась по вопросу реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области. Директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов предложил депутатам уточнить перечень многоквартирных домов для включения в программу, а именно исключить 26 домов, из которых 21 аварийный, ошибочно внесенный в программу, дополнительно включить в программу 27 многоквартирных домов.

Депутаты рекомендовали органам власти на местах более тщательно подходить к определению домов для проведения капитального ремонта, чтобы, с одной стороны, не вкладывать деньги в полуразрушенные здания, с другой стороны, не оставить людей проживать в аварийных помещениях.

Но особо жестко, хоть и в свойственной для себя острожной манере, о работе регионального Фонда содействия капремонту высказался заместитель председателя думы Виктор Волончунас. Он поставил диагноз: «программа валится», и пообещал главе Фонда Эдуарду Потапову более серьезный разговор, если ситуация не улучшится.

Экс-мэр Ярославля попытался выяснить — каков объем ремонта крыш запланирован на следующий, 2018 год, и не смог получить внятного ответа.

«Вы же программу у себя на столе держите, это мы, депутаты, ее содержания не знаем. Вы проектную документацию сделали, у вас должна быть полная ясность по 2018 году. Я о чем хочу сказать: вы собираетесь на будущий год брать лифты. Возьмем девятиэтажный односекционный дом, в котором еще и денег-то на крышу только-только соберут года через три-четыре. А вы сразу берете и лифт меняете. Он стоит не менее двух миллионов рублей. Если вы сегодня 50 лифтов замените, и больше денег не останется, а крыши как текли, так и текут — так, извините, никто вам спасибо не скажет» — отметил Виктор Волончунас.

Он акцентировал внимание на особой ответственности, которая лежит на главе Фонда Эдуарде Потапове и директоре департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрее Лукашове.

«Вы являетесь главными идеологами того, как мы пойдем в 2018 году по капитальному ремонту. Что вы заложите, как поведете корабль, так оно и будет. Вы захотели в этом году сделать большие лоты — мы сидим и молчим, и даже вопросы не задаем. Если вы решили, что с большими лотами пойдете, и проектная документация вам это обеспечивает — делайте. Но на 15 декабря часы под елочкой пропиликают, 16-го декабря мы скажем — товарищ, ну-ка, отчитайся, как ты поработал. У вас все права, деньги, наше доверие — всё есть. Но сегодня то, что вы докладываете — это красивые картинки. При этом процент исполнения программы едва перевалил за 30. А на дворе 15 октября. Программа-то идет на завал… Будешь ты ее корректировать или нет, вопрос-то один остается: качество и ответственность» — сказал Виктор Волончунас.

Причем, по прогнозам экс-мэра Ярославля, в 2018 году ситуация с капремонтом может только усугубиться. Такие выводы Виктор Волончунас сделал, увидев резкое сокращение домов в программе:

«Я посмотрел программу следующего года по деньгам — у вас было 700 домов, вдруг резкое падение. Делали-делали проектную документацию, теперь берете и на 2018 год как на прогулку пошли. Что, будет хвостов много с 2017 года? Нет? Чего тогда программа выстроилась в таком виде? Что, денег у вас в фонде будет меньше? Нет. И встает вопрос: деньги в фонде есть, те, которые в этом году, вы не освоите, на будущий год вы заложили меньше. То есть мы тогда программу завалим не на два года с отставанием, а на три. Меня беспокоит, что программа валится, и мы это видим» — сказал Виктор Волончунас.

Напомним, согласно докладу директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуарда Потапова, на данный момент отремонтировано чуть более 30% домов. Остальные объекты находятся в работе, срок сдачи — 15 декабря. По словам руководителя фонда, число ремонтируемых объектов увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Депутаты обратили внимание руководителя фонда на многочисленные жалобы жителей при проведении подрядчиками кровельных работ.