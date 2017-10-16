Киев, 16 октября, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Судно Victoria водоизмещением свыше 100 тыс. тонн, которое доставило из США 60 тыс. тонн энергетического угля, могло быть не причастно к инциденту в Одесском порту «Южный», пишет украинское издание «Думская».

Volnorez.com.ua Корпус Conquistador

Согласно сообщению на официальном сайте государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный», вторая партия антрацита из США прибыла в порт на судне Victoria 12 октября. Об инциденте во время швартовки к причалу не сообщается.

В пресс-службе порта подтвердили, что в районе 7-го причала действительно произошел инцидент, его последствия незначительны. Предположительно, в причал врезалось грузовое судно Conquistador (флаг Мальты, длина 300 м, год постройки — 2016).

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На фотографиях видно, что на корпусе грузового судно действительно есть повреждения, а на самом причале частично разрушен асфальт. По оценке украинских СМИ, не исключено, что государственный порт «Южный» не сможет принимать уголь на этом причале около года.

В пресс-службе порта обещают обнародовать детали инцидента позже.

Напомним, антрацит на Украину поставляет американская компания Xcoal Enegry & Resources по договору с ПАО «Центрэнерго», контрольный пакет акций которой принадлежит государству. В соответствии с контрактом, до конца 2017 года на Украину должно быть поставлено 700 тыс. тонн американского угля.

13 сентября в порт «Южный» прибыла первая партия угля объёмом 62 тыс. тонн. Ее разгрузили за 44 часа. Уточняется, что первые поставки угля из США, которые преподносятся как значимая победа украинской дипломатии, обходятся Украине в $113 за тонну, тогда как стоимость российского угля — порядка $80 за тонну.

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Всего в январе-июне 2017 года Украина импортировала 7,9 млн тонн угля на сумму $1,25 млрд, в том числе в июне — на $221,3 млн. В денежном выражении импорт угля за указанный период возрос на 85,3% по сравнению с январем-июнем 2016 года ($678,202 млн).

Дело в том, что в 2017 году Вашингтон повысил цены на металлургический уголь для Украины в три раза по сравнению с прошлым годом. Если в 2016 году Украина закупала американское топливо по цене $76 за тонну, то в 2017-м — уже по $206.

В настоящее время из-за конфликта в Донбассе Украина испытывает острый дефицит угля марки «А» (антрацит), несмотря на то, что в 2016 году украинские горняки смогли незначительно нарастить объемы производства угля на 2,8% (до 40,8 млн тонн) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.