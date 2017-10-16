Ярославль, 16 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Председатель фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Евгения Овод написала заявление с просьбой принять ее на работу в качестве депутата на постоянной основе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Евгении Овод в Facebook Евгения Овод и Александр Воробьев

В прошлом созыве из представителей оппозиции на постоянной основе работала председатель фракции «Патриоты России» Вера Никольская. Депутаты КПРФ работали на непостоянной основе.

«Оппозиции в этом созыве муниципалитета значительно меньше, полностью доминирует партия власти. Чтобы продолжать активно влиять на городскую политику, руководство ярославского обкома КПРФ приняло решение делегировать меня работать в муниципалитете на постоянной основе. Этот статус позволит активнее погрузиться в работу городской власти и, следовательно, работать более эффективно. Я готова к этой работе», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

По словам депутата, переговоров по этому вопросу с крупнейшей фракцией — «Единая Россия» — коммунисты не вели. Сейчас Овод является помощником депутата Ярославской областной думы, если депутаты утвердят ее, ей придется оставить этот пост. Также она занимается преподавательской деятельностью.

«Нагрузка в вузе у меня небольшая — около шести часов в неделю, в основном в субботу, поэтому преподавать я продолжу», — сказала Евгения Овод.

Руководство муниципалитета пока не заняло четкой позиции по заявлению депутата. На первом заседании на постоянную основу был принят представитель «Единой России» Михаил Писарец. С учетом того, что всего на постоянной основе могут работать три депутата и одна освобожденная должность закреплена за председателем, вакантным осталось лишь одно место.

«Депутаты рассмотрят заявление на комиссии, фракция «Единая Россия» тоже сформирует свое мнение по этому поводу. Но я бы не хотел рассматривать этот вопрос в политическом ключе. Депутат на постоянной основе занимается этой деятельностью профессионально, вне зависимости от политической принадлежности. Михаил Писарец вошел во все комиссии, как юрист он будет работать на весь муниципалитет, а не на какую-то одну фракцию. Зарплата депутата на постоянной основе составляет около 30 тысяч рублей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Заявление коммунистки будет рассмотрено профильной комиссией по законности 18 октября, а затем на очередном заседании муниципалитета.