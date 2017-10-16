Москва, 16 октября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Россия и Саудовская Аравия подписали ряд знаковых контрактов по линии военно-технического сотрудничества, сообщил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.

Vitaly V. Kuzmin АК-103

«В настоящее время «Рособоронэкспорт» ведет плодотворное сотрудничество с традиционными партнерами из арабского Востока и активно расширяет свое присутствие в регионе, — говорит Гореславский. — Пример тому — успешные переговоры на высшем уровне с королем Саудовской Аравии, которые привели к подписанию ряда знаковых для обеих стран контрактов».

Напомним, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания подписали контракт на общие условия организации в Саудовской Аравии лицензионного производства автоматов Калашникова А-103 и патронов различного назначения.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена продолжить экспорт военной техники, производимой в Грузии государственным военным научно-техническим центром «Дельта». Об этом представители Саудовской Аравии заявили на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.