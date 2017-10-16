Новороссийск, Краснодарский край, 16 октября, 2017, 10:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае реку Озерейку под Новороссийском превратили в сточную канаву. Неочищенные сточные воды из очистных систем канализации на территории поселка Абрау-Дюрсо сбрасывались сюда систематически. Факт нарушения природоохранного законодательства выявила региональная природоохранная прокуратура, передаёт ИА REGNUM 16 октября.

AndreRus Нечистоты

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Багровые воды: В реку Сочи сливали краску

Ответить за причинённый природе ущерб придётся городскому муниципальному предприятию «Водоканал». Материалы проверки Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры были направлены в следственные органы. Они и легли в основу уголовного дела, возбужденного в отношении предприятия по ч. 1 ст. 50 УК РФ («Загрязнение вод»).

Как пояснили в надзорном ведомстве, в результате сброса неочищенных сточных вод химическими и биологическими веществами оказалась загрязнена акватория реки в районе курортного поселка Южная Озереевка. Ущерб, нанесённый природе, оценили как значительный.

Напомним, факты систематического сброса МУП «Водоканал» города Новороссийска неочищенных сточных вод в реку Озерейка, впадающую в Чёрное море, были вскрыты Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой еще в феврале 2017 года. Тогда надзорное ведомство направило материалы в УМВД для организации проверки.

Также был оценён и ущерб, нанесённый природе. По оценкам регионального отдела федерального экологического надзора Новороссийска, он превысил 2 млн рублей. В начале сентября Арбитражный суд Краснодарского края принял решение удовлетворить исковые требования управления Росприроднадзора, обратившегося в судебную инстанцию, и взыскать с МУП «Водоканал Новороссийска» 2 096 690 рублей ущерба, причинённого окружающей среде.

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Это не единственные подобные случаи. Так, в марте 2017 года по решению суда была запрещена деятельность организации, осуществлявшей производство строительных блоков в жилом массиве в селе Глебовское. На вредное производство пожаловались жители Новороссийска. Как выяснилось, работа предприятия не только сопровождалась высоким уровнем шумов, превышающим допустимые нормативы. Вред наносился и природе: на технологическом оборудовании, расположенном в водоохранной зоне реки Озерейка, отсутствовали очистные сооружения, неочищенные сбросы попадали непосредственно в водный объект.

Страдают от нечистот и реки в Сочи. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года сброс сточных канализационных вод произошёл в реку Псахе, протекающую по району Мамайка в Сочи. Причиной стал прорыв стены выгребной ямы — несанкционированного хранилища канализационных стоков. Также весной красно-оранжевой стала вода в реке Сочи в олимпийской столице. Виновником оказалось ООО «Сочи Холод» — на решетке ливнёвок, расположенных на территории предприятия, остались следы краски синего и красного цвета.