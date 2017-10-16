Москва, 16 октября, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Более 40% опрошенных жителей России сообщили ВЦИОМ, что худшие времена еще впереди. При этом более 20% склонны считать, что самое тяжелое время страна переживает сейчас, говорится в исследовании социальных настроений жителей России.

Эдвард Мунк. Меланхолия. 1894-1896

«Доля тех, кто думает, что худшие времена впереди, сегодня составляет 41%, а доля тех, кто полагает, что они остались позади — 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», — говорится в материалах исследования.

ВЦИОМ обобщил полученные данные, рассчитав индекс социальных ожиданий в диапазоне от — 100 до +100 пунктов. Выяснилось, что в сентябре 2017 года он составил — 31 пункт, что свидетельствует о пессимизме большинства опрошенных по вопросу о будущем страны. Для сравнения, данный показатель в 2015 году составил — 52 пункта, а в 2016 году — — 48 пунктов, что говорит о растущем уровне оптимизма.

Аналогичное исследование в июле 2017 года также подтвердило, что в течение года взгляд в будущее страны у жителей России становится более оптимистичным.

«Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут нас впереди, сегодня составляет 45%, а доля тех, кто полагает, что они уже позади — 27%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», — отмечается в пресс-выпуске ВЦИОМ в июле 2017 года.

Отметим, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в период с 27 по 29 сентября 2017 года. В нем приняли участие 1,8 тысячи респондентов из разных регионов страны. Погрешность опроса не превышает 2,5%.

В конце августа 2017 года был проведен опрос, который показал, что 63% жителей РФ не имеют накоплений. Сбережения есть у 36%, из них 74% хранят деньги в банке, еще 22% — у себя.