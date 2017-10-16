Санкт-Петербург, 16 октября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов поделился впечатлениями от гостевого матча с санкт-петербургским «Зенитом».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

"Атмосфера, наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Он также отметил, что в победе «Арсенала» присутствовала доля везения. При этом, по мнению Габулова, «если «Зенит» забивает с нарушением правил, значит, гола не было».

Как сообщало ИА REGNUM, тульский «Арсенал» одержал победу на выезде над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Эванс Кангва.

Это поражение стало первым в сезоне для «Зенита». Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 28 очками. «Арсенал» занимает 10-е место, в его активе 17 очков.