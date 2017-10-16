Москва, 16 октября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Законопроект, защищающий сообщивших о коррупции, внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

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Предусматривается конфиденциальность сведений о человеке, который сообщил о коррупционном правонарушении, прописывается возможность предоставления ему бесплатной юридической помощи.

Документом определяются меры защиты государством лиц, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, совершенных в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях.

Защита гарантируется на срок до двух лет с даты регистрации уведомления. В случае участия уведомителя в уголовном судопроизводстве определены меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» и «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Кроме того, прописывается, что «лицо, уведомившее о коррупционном правонарушении, может быть уволено, переведено (перемещено) на иную должность (на другую работу или перемещено на другое рабочее место) по инициативе представителя нанимателя (работодателя), за исключением вышестоящей должности, либо привлечено к дисциплинарной ответственности, применяемой представителем нанимателя (работодателем) в случае совершения этим лицом дисциплинарного проступка или иного правонарушения только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях, либо на заседаниях иных коллегиальных органов, уполномоченных на рассмотрение указанных вопросов в организациях (коллегиальный орган)». В заседаниях может участвовать прокурор.