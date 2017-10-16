Москва, 16 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Законопроекты, направленные на борьбу с «резиновыми офисами», внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

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Вводится уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет по месту пребывания в нежилом помещении, в том числе по месту нахождения организации — по аналогии с ответственностью за фиктивную постановку на учет у физических лиц.

Перекрыть лазейку для фиктивной регистрации — это значит предотвратить угрозу пребывания на территорию России лиц для осуществления в том числе экстремистской и террористической деятельности, уверена Яровая. Также цель законодателя — предотвратить создание фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов, таких как «Кадровый центр «Восток», где на территории площадью 34 кв. м поставлено на учет 3,3 тыс. мигрантов, и Межрегионального профсоюза «Защита» — 56 тыс. мигрантов, пояснила она.