Хабаровск, 16 октября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Лососевую путину в Хабаровском крае могут запретить на 5 лет в целях восстановления популяции. В правительстве региона напомнили, что подобные меры уже применяли в 60-х годах XX века, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лосось

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«Колебания численности лососей цикличны. Каждые 11—12 лет есть максимальные и минимальные показатели. Это рыба, которая возвращается в те нерестилища, откуда «скатилась» мальком. И сегодня в регионе есть несколько таких базовых рек. Удинский рыборазводный завод заложил икру на 100%, на реках Гур и Анюй подходы слабые, икры заложено на 20% от задания. Путина 2017 года — своеобразный «звоночек»: мы прогнозируем понижение объемов на ближайшие 11—12 лет. Хочу напомнить: в 60-е годы XX века промысел закрывался на 5 лет, тогда ситуация была зеркальна той, которая начинается сегодня. Необходимо снижать промысловую нагрузку и ужесточать меры регулирования на всей протяженности реки Амур. Если и этого будет недостаточно, то, конечно, будем переходить к полному запрету», — рассказал заместитель председателя комитета по рыбному хозяйству минприроды Хабаровского края Андрей Шведов ИА Хабаровский край сегодня.

В начале сентября общественность в Хабаровске требовала полного запрета промышленного лова на реке Амур сроком на 8 лет.

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По мнению Андрея Шведова, нельзя сравнивать рыбалку — 2016, которая показала исторический максимум, что случается один раз в 120 лет, с 2017 годом. В 2016-ом рыбаки Хабаровского края добыли более 370 тыс. тонн лосося. А путину — 2017 можно сравнить с 2015 годом, который тоже не продемонстрировал богатых уловов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске прошел «рыбный» митинг, организованный партией «Зелёные». В ходе митинга участники потребовали ужесточить меры борьбы с браконьерством, ввести природную ренту, оставлять 50% добытой в регионе рыбы на местах, поскольку дальневосточники уже начинают забывать вкус рыбы и икры.

21 октября на Сахалине также пройдет санкционированный «рыбный» митинг. Его организаторы, в числе которых общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», требуют убрать с рек рыбоучетные заграждения — РУЗы — которые вместо научных целей используются как орудия лова и препятствуют заполнению нерестилищ. Экологи также настаивают на том, что в 2018 году промышленный лов лососевых должен быть жестко ограничен, а в 2019 году — запрещен полностью.