Новосибирск, 16 октября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирск прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии Рюдигер фон Фрич. Как сказано на официальном сайте представительства Германии в России, посол фон Фрич пробудет в Новосибирске пару дней, 16 и 17 октября, и планирует встретиться с исполняющим обязанности губернатора области Андреем Травниковым и мэром областной столицы Анатолием Локтем.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

«Кроме того, он посетит германо-российский дом. Другими пунктами программы станут посещение Сибирского отделения Российской академии наук и диспут со студентами Новосибирского государственного технического университета. Помимо этого, программой предусмотрены встречи с представителями местной экономики и диаспоры российских немцев. На месте посла будет сопровождать генеральный консул Германии в Новосибирске Виктор Рихтер», — сказано в сообщении посольства.

В мэрии Новосибирска сообщили, что встреча Анатолия Локтя с Рюдигером фон Фричем состоится 17 октября. Стороны планируют обсудить перспективы российско-германского сотрудничества. В городской администрации подчеркнули, что Новосибирскую область и Германию связывают многолетние прочные экономические, торговые, научно-технические и гуманитарные отношения.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, 17 октября Рюдигер фон Фрич планирует встретиться и с представителями гражданского общества. В числе приглашённых на встречу числятся Андрей Гладченко (штаб Алексея Навального), Артем Матвеев («Открытая Россия»), Надежда Ланцова (экс-руководитель ассоциации «Голос»), Дмитрий Холявченко (партия «Яблоко»). Такой состав заставляет задуматься над тем, для каких целей этих людей решили собрать под крылом Генконсульства ФРГ в Новосибирске?

Хотя сам председатель Новосибирского отделения незарегистрированной партии Навального «Партия Прогресса» Андрей Гладченко корреспонденту ИА REGNUM заявил, что круг приглашённых на встречу «далеко не такой узкий». По его словам, список гораздо шире, но признался, что сам лично его не видел, а потому перечислить пофамильно затруднился.

«Такие встречи проходят регулярно. Если не раз в год, то раз в два года точно. Специальной тематики нет. Цель — знакомство германской стороны с политической жизнью региона. Они, насколько мне известно, встречаются всегда раздельно с представителями разных точек зрения. То есть с официальной властью, с одной стороны, и с так называемым гражданским обществом — с другой. Мне, конечно, лестно, что в том числе и в моём лице гражданское общество признаётся существующим. Мне кажется, это в некоторой степени аванс. Хотя Новосибирск — город достаточно активный, быть может, я зря на него наговариваю», — отметил Гладченко.

Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин напомнил, что, начиная с 90-х годов, представители дипломатических кругов ведущих стран Запада активно общаются как с представителями официальных властей РФ, так и с активистами оппозиционных партий и гражданского общества. Подобный алгоритм, по его словам, применялся и во всех других странах, где осуществлялся транзит власти от авторитарных режимов к демократии. В Новосибирске наиболее активны в этом отношении были дипломаты США. В 90-е годы им в организации такого взаимодействия, уточняет Пучкин, помогала и администрация Новосибирской области.

«Затем такое общение на региональном уровне стало не таким интенсивным, но на федеральном уровне происходило постоянно, несмотря на то, что в последнее десятилетие участие в этом оппозиции и независимых общественников подвергалось жёсткой критике со стороны государственных медиа. Нынешнее контакты, предполагаю, связаны в первую очередь не с выборами президента РФ, исход которых на Западе считают абсолютно предсказуемыми, а с тремя факторами. Во-первых, в этом году заметно оживилась региональная политическая жизнь, и Новосибирская область здесь в числе лидеров. Во-вторых, наш регион считается ведущим по поддержке Алексея Навального в зауральской части России. В-третьих, в регионе создана уникальная в рамках РФ смычка между оппозицией (сторонники Навального, «яблочники» и другие, более слабые структуры) и частью гражданского общества, которая уже почти год оказывает серьёзное влияние на общественно-политическую ситуацию, в частности, в определённой степени способствовала отставке губернатора Владимира Городецкого. Естественно, зарубежные дипломаты захотели познакомиться лично с лидерами этой коалиции, чтобы оценить как её потенциал, так и перспективы, одним словом, посмотреть их боеспособность в региональном измерении», — высказал ИА REGNUM своё мнение политолог.

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Другой новосибирский политолог Сергей Бирюков сказал, что «можно с известным основанием предположить, что г-н Фрич следует линии, которая формируется федеральным правительством ФРГ и первыми лицами страны».

«Понимание структуры и специфики российского гражданского общества в рамках этой линии является достаточно своеобразным — поскольку последнее, очевидно, включает в себя представителей различных «сегментов» политико-идеологического спектра. В качестве частного и публичного лица многоуважаемый господин посол имеет право встречаться с теми, с кем посчитает нужным. В то же время остается дискуссионным вопрос о соотношении подобной «избирательности» с принципами дипломатической этики и этикета», — отметил Бирюков.

С 1993 года в Германии (Франкфурт-на-Майне) действует представительство (информационно-экономический центр) Новосибирской области. Регион экспортирует в Германию электрические машины, оборудование, котлы, а также минеральные продукты и средства неорганической химии. Из Германии импортируются станки, двигатели и силовые установки, различное оборудование и механические устройства. На территории региона сегодня развиваются 75 предприятий с участием немецкого капитала (около 60 из них находятся в Новосибирске).