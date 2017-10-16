Барнаул, 16 октября, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Весьма необычную картину могли наблюдать алтайские автомобилисты, проезжавшие накануне во второй половине дня по дороге в районный центр Советское. Прямо на край поля, засеянного озимыми, приземлился вертолёт. Позднее выяснилось, что винтокрылая машина совершила вынужденную посадку в связи с необходимостью обеспечения работы сотрудников Алтайского краевого центра медицины катастроф. Таким способом им пришлось эвакуировать беременную женщину, пострадавшую в ДТП.

Алексей Тырышкин ИА REGNUM На роды по небу доставили жительницу Алтайского края, попавшую в ДТП

«Девушку (ей 21 год) санавиация вывезла в перинатальный центр «ДАР». Роды ещё не произошли, но с пострадавшей и с ребенком все в порядке», — подтвердили сегодня, 16 октября ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Алтайского края.

«Сегодня день реаниматолога — анестезиолога. Наши мальчики — они у нас все молодцы! Приходят на смену ‑ и никто не знают, что их ждёт — дорога или небо. Они у нас до слёз — молодцы! В данном конкретном случае за профессионализм и слаженность работы стоит поблагодарить диспетчера Ирину Якуба, врача-нейрохирурга Василия Рыкова и гинеколога из ДАРа. Отдельно хотелось бы отметить высококлассную работу заведующего отделением Александра Кунгурова (он постоянно на телефоне, выбивает места, консультирует) и директора Алтайского краевого центра медицины катастроф Николая Шестопалова», — отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сотрудники центра.

С начала 2017 года и до 11 июня (даты, с которой в Алтайском крае начала действовать программа по развитию санавиации) алтайские медики совершили 13 подобных вылетов. Тогда как за последние почти 4 месяца в рамках федерального проекта «Развитие санитарной авиации» совершено уже 54 полета, эвакуированы 66 пациентов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, служба медицины катастроф в Алтайском крае образована 17 лет назад. Санавиация используется медиками по жизненным показаниям: это пациенты с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, кровотечениями, беременные и новорожденные, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. В настоящее время врачи летают обычными вертолетами авиапредприятия «Алтай» (один лётный час стоит 113 тысяч рублей), но со дня на день в Алтайский край должен поступить новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Его покупку авиапредприятие осуществило на условиях лизинга.

Всего в 2017 году на развитие санавиации в Алтайском крае планируется направить около 47 миллионов рублей.