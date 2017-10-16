Лос-Анджелес, США, 16 октября, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Рэперы Oxxxymiron Мирон Федоров и Dizaster Башир Ягами провели баттл в Лос-Анджелесе в рамках турнира World Domination.

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Начавшийся со скандального заявления российского исполнителя «Вот скажи, американец, в чем сила?», баттл продолжался около часа. Результаты поединка зрители узнают позже, его определит голосование.

Как отметили организаторы мероприятия из King Of The Dot Entertainment, поединок российского и американского репера такого рода стал первым в истории мирового хип-хопа. Рэп-баттл шел на английском языке, а исполнители в оскорбительном тоне упоминали в своих выступлениях государства друг друга.

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Oxxxymiron начал выступление фразой из фильма «Брат 2»: «Вот скажи, американец, в чем сила?», передают «Вести». Таким образом, российский рэпер попытался ответить провокации «Дизастера» в Instagram, где тот назвал Оксимирона «голубым Мироном».

Позже Oxxxymiron намекнул на свою победу в Twitter, написав строчку из песни Face «Я роняю Запад».

Отметим, что всплеск интереса к баттл-рэпу в России был отмечен после поединка Oxxxymiron и «Гнойного» в начале сентября. За сутки запись набрала около 7 млн просмотров, а количество упоминаний в СМИ превысило 800 раз.