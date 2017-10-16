Москва, 16 октября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. 13 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,63%, до $56,25 за баррель, WTI — на 1,57%, до $51,73 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $53,81 за баррель. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

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Торги по нефти сорта Brentзавершились ростом выше отметки $57. Нефтяной рынок получил поддержку от ряда факторов. Первый, повышение импорта нефти в Китае в сентябре. Второй, Штаты могут отказаться от участия в сделке с Ираном. Третий, ослабление американской валюты после публикации слабой статистики. Четвертый, беспорядки в Ираке.

В понедельник, 16 октября, нефть подорожала на 1,17%, до $57,83 за баррель. К росту котировки подтолкнула новость о том, что сегодня произошли столкновения между правительственными силами Ирака и курским ополчением пешмерга.

Цена находится в восходящем тренде с конца июня 2017 года. Текущий восходящий тренд по волновой структуре мне напоминает 2016 год, когда цена повысилась на 95% с $27,08 до $52,83.

По моим расчетам повышение котировок должно завершиться 10 ноября 2017 г. на уровне $64,61. Промежуточными целями для покупателей выступят уровни $60,50 и $61,92. Сценарий на рост отменится при падении цены ниже $54,60. В понедельник ожидается рост до $58,60.