Лондон, 16 октября, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Стало известно, что Дэниэл Крейг выбрал новую девушку Джеймса Бонда, ей станет Моника Белуччи, однажды уже снявшаяся в фильмах с участием Крейга, об этом 15 октября сообщило издание Metro.

Моника Белуччи

Актриса сыграла роль Люсии Скиарры в фильме «007: Спектр», который вышел в 2015 году. Сейчас Монике Белуччи 53 года, если желание Крейга осуществится, то она станет самой старшей девушкой Бонда.

«Он хочет, чтобы Моника Беллуччи вернулась, это точно, — рассказал журналистам один из знакомых Крейга.

При этом издание отмечает, что пока неизвестно, ведутся ли об этом переговоры между кинокомпанией и актрисой.

Напомним, ранее в СМИ попала информация о том, что в начале 25-го фильма «бондианы» агент 007 решит жениться и покинет службу. Сообщалось, что роль его жены сыграет актриса Леа Сейду.

Бонду не удастся насладиться спокойной жизнью, его жена будет убита, после этого ему придется вспомнить то, чем он раньше занимался. Как сообщили инсайдеры, в остальном фильм будет представлять собой ремейк картины 1967 года «Живёшь только дважды».