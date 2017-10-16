Лобня, Московская область, 16 октября, 2017, 08:41 — ИА Регнум. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в Подмосковье на 48 году жизни. Трагическую новость сообщили СМИ поздним вечером 15 октября.

Цитата из к/ф «Игра в правду». реж Виктор Шамиров. 2013. Россия Дмитрий Марьянов

Дата и место похорон артиста пока неизвестны. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб.

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 г. в Москве. Он проучился семь классов в школе №123 при Театре на Красной Пресне в Хлыновском тупике. Кроме того, Марьянов активно занимался футболом, спортивной гимнастикой, плаванием, танцами и акробатикой.

В 1992 г. он окончил Театральное училище им. Б.Щукина. С 1994 г. актер выступал в составе труппы театра «Ленком».

Известность Марьянову принесли съемки в детской музыкальной сказке «Выше Радуги». Артист также снялся в фильмах и сериалах «Небесный суд», «Игра в правду», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Графиня де Монсоро», «Досье Детектива Дубровского», «Личная жизнь следователя Савельева», «Черный город», «День Радио» и др.

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