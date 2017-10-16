Москва, 16 октября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Названы три лучших подержанных автомобиля, которые можно купить на авторынке России по цене менее 500 тыс. рублей, список был опубликован 15 октября на сайте издания «Дейли-Мотор».

gaywheels.com Подержанная машина

По мнению экспертов, лучшим автомобилем с пробегом, который российские покупатели могут приобрести в данном ценовом диапазоне, является Ford Focus. Они считают, что эта машина обладает оптимальным соотношением цены и качества.

На второй строчке этого рейтинга разместилась Toyota Corolla в кузове 150. У этого автомобиля достаточно большой клиренс, а работа подвески понравится тем, кто любит комфортную езду.

На третьем месте в списке — японский автомобиль Honda Civic, специалисты отмечают, что речь идет об автомобиле в кузове седан, а не хэтчбэк, поскольку они довольно сильно отличаются технически.

Эта машина, в отличие от её соперников по рейтингу, оборудована автоматической коробкой передач. На российском рынке можно найти подержанный автомобиль 2007−2009 годов выпуска с пробегом около 140 тыс. км.

Напомним, в октябре 2017 года в СМИ был опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России, первое место занял седан LADA Granta (389 тыс. 900 рублей), второе — Lada Priora (399 тыс. 900 рублей.), на третьей строчке расположился лифтбэк LADA Granta (414 тыс. 900 рублей).