Лобня, Московская область, 16 октября, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов, скончавшийся 15 октября в Подмосковье, скончался, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

(сс) Театр ЛЕНКОМ Дмитрий Марьянов

«Его не успели довезти до больницы, — уточнил источник. — Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни».

Согласно предварительным данным, Марьянов скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Подмосковье на 48 году жизни скоропостижно скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов. Трагедия произошла в городе Лобня.

Представитель актера позже рассказала, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться медицинского заключения.

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