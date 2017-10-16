Как Украина исходит в злобе и почему регионы боятся Путина: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Выбрать лидера: в Киргизии на президентских выборах побеждает Сооронбай Жээнбеков;
- У каждого своя слава: в Киеве прошёл марш националистов;
- В бессильной злобе: украинским банкам запретили принимать российские банкноты с изображением Крыма;
- Власть и не власть: президент Молдавии не может воспрепятствовать переходу страны на «румынский»;
- Новые правила или новые сложности: получать водительские права в России придётся по-новому;
- Нелётная погода, но с положительным эффектом: Путин пока не добрался до Липецкой области.