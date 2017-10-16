Москва, 16 октября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. В сентябре подорожание минимального набора продуктов питания составило всего 1,1%. Теперь стоимость продуктовой корзины — 3729,1 рубля, пишут 16 октября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Agroinfo.com Продуктовая корзина

Речь идет о среднем по России показателе и его росте относительно январского уровня. Так, в августе минимальный набор продуктов подорожал на 4,1% по сравнению с началом года.

Вместе с тем на протяжении трех месяцев наблюдается снижение стоимости продуктового минимума. В сентябре корзина подешевела на 3%, в августе — на 5,6%, в июле — почти на 4%.

Как пояснили в Минэкономразвития, динамика стоимости минимальной корзины зависит от объемов производства животноводческой продукции — свинины, птицы и яиц. Специалисты ожидают в середине октября завершения сезонной дефляции и подорожания молочной и плодоовощной продукции.

Минимальная продуктовая корзина включает 33 наименования, в числе которых мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. Для расчета ее стоимости берутся условные объемы потребления и средние розничные цены.

Читайте также: Потребительскую корзину «заморозят» до 2021 года