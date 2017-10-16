Москва, 16 октября, 2017, 04:27 — ИА Регнум. Когда Вашингтон заявляет о нежелании воевать, всякий раз получается война. Так прокомментировал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона об отношениях с КНДР.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

«Тиллерсон сообщил: США не хотят воевать с КНДР. Так и с Югославией и Ираком «не хотели», и с Ливией «не хотели», — написал Пушков в микроблоге в Twitter и напомнил, что всякий раз такие заявления заканчивались войной.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что американские власти не стремятся к войне с Северной Кореей, а напротив намерены достичь разрешения кризис политическим путем. Дипломаты будут работать до тех пор, «пока не упадут первые бомбы», пояснил Тиллерсон.

Зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун, выступая 15 октября на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, призвал власти США отказаться от враждебной политики в отношении Пхеньяна. Он заявил, что КНДР работает над «ядерной программой», чтобы защитить свой суверенитет.

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