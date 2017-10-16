Киркук, Ирак, 16 октября, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади поручил военным обеспечить безопасность в провинции Киркук, действуя вместе с отрядами курдов «пешмерга» и местным населением. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

PH1(AW) Michael Larson 27 Иракская армия

Отмечается, что аль-Абади, который выступает и главнокомандующим иракской армии, отдал приказ о восстановлении «безопасности и стабильности в провинции Киркук совместно с формированиями «пешмерга» и при сотрудничестве с местным населением».

Ранее, 13 октября, аль-Абади выступил на заседании правительственного Совета безопасности и заявил о том, что контролировать районы, оспариваемые Багдадом и Эрбилем, будут федеральные и местные силы под руководством центральных властей.

В настоящий момент, передает телеканал, значительная часть провинции находится под контролем армии. Так, правительственные силы заняли военную базу К1 в Киркуке, сопротивления им оказано не было.

Кроме того, в провинции не зафиксировано ни одного вооруженного столкновения между армией и курдскими военизированным отрядами «пешмерга». К операции в Киркуке привлечены только регулярные армейские части.

Напомним, провинция Киркук, где находятся месторождения нефти, не входит в Иракский Курдистан согласно конституции страны. Однако курды считают эту местность исконно своей. В настоящее время она находится под контролем Эрбиля.

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