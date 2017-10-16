Одесса, Украина, 16 октября, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Прибывший из США корабль с грузом угля повредил стенку причала в одесском порту. Об этом сообщает издание Odessa.net.ua.

Судно с углем

ЧП случилось 12 октября, когда судно «Виктория» водоизмещением более 100 тыс тонн прибыло в глубоководный порт «Южный» под Одессой. Отмечается, что лоцман сухогруза повредил стенку причала №8.

В связи с инцидентом в порту идут проверки. Не исключено, что государственный порт «Южный» не сможет принимать уголь в течение года.

«Ущерб госпредприятию причинен на сотни миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, «Виктория» доставила в одесский порт 60 тыс. тонн антрацита — вторую партию угля, отправленную в рамках контракта между украинской «Центрэнерго» и американской Xcoal Enegry & Resources. Порт «Южный» ожидает прибытия в октябре еще двух судов с антрацитом общим объемом около 200 тыс. тонн.

Договор предполагает доставку на Украину до конца 2017 года 700 тыс. тонн угля. Первая партия антрацита объемом 63 тыс. тонн прибыла на Украину 13 сентября. Первые поставки угля обошлись Киеву в $113 за тонну, при этом стоимость тонны российского угля не превышает $80.

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