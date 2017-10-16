Южно-Сахалинск, 16 октября, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Строить мост на остров Сахалин будет компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость проекта, по предварительным данным, оценивается в 286 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недостроенный мост

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По сведениям информированных источников Bloomberg, решение о заключении сделки по строительству моста «Стройгазмонтажем» уже принято, однако официальное заявление власти сделают только в 2018 году. Стоимость контракта оценивается в 286 млрд рублей.

Комментируя указанную информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что окончательное решение по строительству моста с материка на Сахалин пока не принято. Представитель Аркадия Ротенберга подтвердил преждевременность заявлений об участии «Стройгазмонтажа» в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортный переход между материком и Сахалином пытались построить ещё до Октябрьской революции, однако проект так и не был воплощён в жизнь. В рамках последней «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что проект реанимируется, и назвал сумму в 286 млрд рублей. Позднее представитель компании РЖД, которая будет контролировать работу, озвучил сумму в 400 млрд рублей.