Лос-Анджелес, США, 20 октября, 2017, 04:02 — ИА Регнум. «Начинка» фильмов Пола Верховена — презрение к человеку. Особенно это заметно по последним работам режиссера, где он выступает как постмодернистский фельетонист, для которого все окружающее — материал для фарса и карикатуры, а все персонажи не более чем двуногие животные. Притворяясь революционером он, как и Тарантино, по сути конъюнктурщик, слуга антигуманистической транснациональной элиты, и очень злится, когда его ловят на этом. О мировоззренческом лукавстве эпатажного режиссера рассказывает постоянный автор ИА REGNUM кинокритик Валерий Рокотов.

Цитата к/ф «Основной инстинкт». реж.Пол Верховен. 1992. Франция. США Шерон Стоун и Майкл Дуглас

Знаменитая трилогия Верховена в жанре фантастического боевика тут вовсе не исключение. Режиссер, оказавшись в Голливуде, сразу понял, что ему нужно оставить европейскую привычку к творческому самовыражению и работать на кассу, математически просчитывая прицельное воздействие на зрителя. Эстетический вкус европейца добавленный к холодному расчету, превратил его «стрелялки» во что-то большее, чем-то, к чему привык потребитель голливудской продукции этого жанра.

Главные герои фильмов «Робокоп» и «Вспомнить все» вызывали не только восхищение своей крутостью, но и сострадание. Третий фильм — «Звездный десант» был поставлен позже, после оглушительного успеха «Основного инстинкта» и не менее оглушительного провала «Шоугёрлз». Верховен прибег к проверенному средству, чтобы загладить память о своем конфузе — фантастическому боевику. В интервью режиссер позиционировал свой фильм как антифашистскую сатиру, однако по всему видно, что ему очень нравится изображенная им насквозь милитаристская история межрасовой войны. Для него это вовсе не антиутопия, а соблазнительная утопия о новом рейхе.

Подробнее о творчестве Пола Верховена читайте здесь: Хайль, Верховен! Фашисты против «битлов»

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