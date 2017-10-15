Москва, 16 октября, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Для того, чтобы написать биографию Ленина в год столетия Октябрьской революции, нужна немалая смелость. Такой поступок просто не могут не заметить. Книга критика Льва Данилкина «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» вошла в шорт-лист премии «Большая книга» и была названа «Книгой года». Чем руководствовался автор, берясь за подобную тему, выясняла корреспондент ИА REGNUM Анна Наводничая.

Иван Шилов ИА REGNUM Ленин

Лев Данилкин против того, чтобы рассматривать историческую реальность и попытки ее осмыслить через призму «советское-антисоветское». Александр Проханов в свое время назвал его «иносоветским человеком», и в прошлом нашей страны достаточно явлений, которые можно было бы обозначить этим словом. На самом деле противоречивость реальности — это не порок, а двигатель прогресса. Пытаться свести все к однозначности — делать живое неживым.

Но нынешняя псевдообъективность еще хуже однозначности и ангажированности, потому что когда «у каждого своя правда», тогда ни в чем нет ни правды, ни смысла. Ленина нельзя рассматривать абстрактно-оценочно, нужно изучать его поступки в контексте конкретных ситуаций. Причем, по ходу дела читатель должен сам понять, в чем именно гениальность этого человека. Как вышло так, что до 46 лет он считался фантазером и неудачником, а потом «вдруг» оказался во главе великой страны, и почему это не имеет никакого отношения к везению.

По мнению автора, в наши дни Ленин не удивился бы тому, что произошло со страной, в этом нет ничего, что не вписывалось бы в его теорию, изложенную в книге «Империализм как высшая стадия капитализма». Почти повсеместную реставрацию капитализма он счел бы всего лишь еще одним преходящим историческим этапом. И написал бы по этому поводу правильный аналитический текст.

Интервью с Львом Данилкиным читайте здесь: «Мне жаль, что его сейчас с нами нет». Зачем Ленин сегодня?

Читайте другие статьи Анны Наводничей.