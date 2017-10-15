Мадрид, 16 октября, 2017, 00:06 — ИА Регнум. 15 октября на стадионе «Бенито Вильямарин» был разыгран матч 8-го тура испанской Примеры между командами «Бетис» и «Валенсия». Матч завершился со счетом 3:6 в пользу «летучих мышей».

Valenciacf.com Футболисты ФК Валенсия празднуют забитый гол

На 35-й минуте французский опорный полузащинтик Жоффрей Кондогбья открыл счет ударом головы после навеса Даниэля Парехо с углового — 0:1.

В конце тайма внигер сборной Португалии Гонсалу Гуэдеш удвоил преимущество гостей — 0:2.

На 64-й минуте испанский скоростной вингер Родриго довел счет до разгромного, замкнув навеса Даниэля Парехо с углового — 0:3.

На 74-й минуте испанский форвард Санти Мина отметился голом после навеса Хосе Гайа — 0:4.

Через 5 минут Хоэль Кэмпбелл сократил отставание в счете — 1:4.

В следующей же атаке «Бетис» забил второй свой мяч в этой встрече — 2:4. Гол на свой счет записал Антонио Санабрия.

Через 4 минуты Кристиан Тельо сократил отставание до минимума — 3:4.

На 88-й минуте форвард сборной Италии Симоне Заза снял все вопросы об исходе встречи, замкнув передачу Санти Мины — 3:5.

В конце матча Андреас Перейра довершил разгром — 3:6.

Статистика матча («Бетис»/»Валенсия»)

Удары 11/12

Удары в створ 6/9

Владение 57%/43%

Фолы 10/11

На данный момент «Валенсия» идет на 2-й строчке с 18-ю очками. «Бетис» остался на 9-й позиции с 13-ю очками.

Составы на матч:

«Бетис»: Адан, Феддаль, Дурмиши, Барраган, Манди, Руис, Гуардадо, Нарваес, Леон, Санабрия, Хоакин.

«Валенсия»: Нето, Мурильо, Гайа, Гарай, Видаль, Гуэдеш, Перахо, Кондогбья, Солер, Заза, Родриго.

Главный арбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Феддаль — 45, Гарай — 46, Видаль — 52, Мурильо — 59, Перейра — 87.

Незабитые пенальти: Леон — 55.

Голы: Кондогбья 35 — 0:1, Гуэдеш 45 — 0:2, Родриго 64 — 0:3, Мина 74 — 0:4, Кэмпбелл 79 — 1:4, Санабрия 80 — 2:4, Тельо 84 — 3:4, Заза 88 — 3:5, Перейра 90 — 3:6.