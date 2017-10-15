Москва, 16 октября, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Жанр комедии весьма загадочен. Поди пойми, как сделать так, чтобы было прекрасно, глубоко, но при этом смешно, грустно, но забавно и при всем при том не пошло. Как выдержать все эти требования сегодня, когда съемки фильма все чаще оказываются неким тусовочным проектом, созданным на деньги друзей, поклонников и меценатов, а потому автор вынужден сам становиться тусовщиком? О том, чем отличается современное российское андеграундное кино от творчества великих мастеров и является ли оно в полном смысле слова искусством, размышляет обозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Цитата из к/ф «Прорубь». Реж. Андрей Сильвестров. 2017. Россия Под водой

Сюжет «Проруби» вертится вокруг массового медиапомешательства на крещенских купаниях. Соответственно и все шутки посвящены весьма узнаваемым популярным медиаперсонам. Главный принцип — сегодня в телевизоре, завтра на киноэкране. Собственно, главным героем и является прямоугольник «телека», за которым, как под черной водой проруби на захудалом пруду, вонючее илистое дно пошлости. Текст, произносимый актерами, это во многом реальные журналистские тексты, переложенные на балаганный стих. Весь фильм слеплен из штампов, над которыми то ли издеваются, то ли используют за неимением лучшего материала, точнее, неумением его найти.

Фильм не лишен определенного изящества и находок — взять хотя бы подводные съемки в бассейне или утирающих перед «ящиком» восторженные слезы людей-манекенов. Когда-то это могло бы стать откровением, но сейчас это всего лишь дайджест. Такое кино снимать легко, словно съездить на такси в супермаркет за стандартным набором продуктов. Легко получить признание публики и даже критиков. Во всяком случае, это же лучше типовых комедий…

Подробнее о фильме «Прорубь» читайте здесь: Авангард телевидение и бассейн, должно быть смешно?

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