«Арсенал» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне
Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 15 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 13-го тура РФПЛ между командами «Зенит» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «пушкарей».
На 73-й минуте замбийский форвард Эванс Кангва открыл счет, замкнув навеса Кирилла Комбарова — 0:1.
Статистика матча («Зенит»/»Арсенал»)
Удары 9/3
Удары в створ 3/1
Владение 58%/42%
Фолы 10/15
На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками. «Арсенал» поднялся на 7-е место, набрав 17 очков.
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Мевля, Иванович, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Кангва, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Боурчану, Шевченко.
Главный арбитр матча: Артем Чистяков.
Предупреждения: Чаушич — 37, Сунзу — 53.
Голы: Кангва 73 — 0:1.