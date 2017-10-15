Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 20:53 — ИА Регнум. 15 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 13-го тура РФПЛ между командами «Зенит» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «пушкарей».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 73-й минуте замбийский форвард Эванс Кангва открыл счет, замкнув навеса Кирилла Комбарова — 0:1.

Статистика матча («Зенит»/»Арсенал»)

Удары 9/3

Удары в створ 3/1

Владение 58%/42%

Фолы 10/15

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками. «Арсенал» поднялся на 7-е место, набрав 17 очков.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Мевля, Иванович, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Кангва, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Боурчану, Шевченко.

Главный арбитр матча: Артем Чистяков.

Предупреждения: Чаушич — 37, Сунзу — 53.

Голы: Кангва 73 — 0:1.