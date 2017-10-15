Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Властям США нужно отказаться от враждебной политики в отношении Северной Кореи. Об этом, как передает RT, заявил глава северокорейской делегации, зампред парламента КНДР Ан Дон Чхун на ассамблее Межпарламентского союза.

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«Мы (власти КНДР) хотим, чтобы США прекратили враждебную политику», — сказал он.

При этом политик добавил, что Северная Корея развивает «ядерные программы» для защиты своей независимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2006 года Северная Корея находится под санкциями ООН, которые по инициативе США и их союзников регулярно продляют и ужесточают в связи с ядерными испытаниями, проводящимися в КНДР.

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