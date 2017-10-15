Сочи, Краснодарский край, 15 октября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации Владимир Путин объявил об открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом сообщает в воскресенье, 15 октября, пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи, — говорит глава государства. — Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей. Дерзайте».

По его словам, молодым людям нужно самим создавать свое будущее, а также стремиться изменить мир в лучшую сторону.

«Все в ваших силах, — говорит Путин. — Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы. Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открытым!»

Добавим, что торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходила в Ледовом дворце «Большой» в Сочи.

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