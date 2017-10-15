Могадишо, 15 октября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В столице Сомали Могадишо при взрыве начиненного взрывчаткой грузовика погибли более 230 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя местных властей.

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Трагедия произошла в субботу, 14 октября, возле здания гостиницы в столичном районе Ходан.

«Число погибших в крупнейшем теракте в истории Сомали увеличилось до 231, — говорит представитель местных властей. — Еще 275 получили ранения».

Изначально иностранные СМИ сообщали о 50 погибших и десятках раненых.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.