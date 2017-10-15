Киев, 15 октября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Госпогран служба Украины не пустила на территорию страны депутата парламента Грузии Кобу Накопия. Об этом сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

ИА REGNUM Саакашвили

«Депутата парламента Грузии Кобу Накопия задержали в аэропорту Борисполя и приняли решение о его депортации без объяснения причин, — отметил бывший глава Одесской области. — Он мой соратник, член партии Единое национальное движение, которую я создавал, и является ее почетным председателем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, прорвался через украинскую границу, после чего начал активно действовать. Так, экс-президент Грузии уже подал просьбу о политическом убежище на Украине, заявил о намерении вернуть через суд украинское гражданство. На митинге в Одессе политик также заявил, что на Украине необходимо убрать «бандитскую верхушку».

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